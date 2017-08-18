الدجاج يغرّد بـ 400 دينار في أسواق العاصمة!!!

في جولة قادت مندوبة "النهار أون لاين" عبر عدد من أسواق العاصمة، لاحظنا الغلاء الفاحش الذي صار يطبع اللحوم البيضاء والبيض بمختلف المحلات التجارية لضواحي "بابا حسن"، "الدويرة"، "بئر خادم"، "برج الكيفان" وغيرها، واللافت أنّ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج لم ينزل تحت عتبة 370 دج للكيلوغرام، بينما عمد الغالبية إلى بيع الدجاج بأربعمائة دينار للكيلوغرام، في وقت لم يتحرّج آخرون عن طرح أسعار خيالية مثل بائع في سوق "الدرارية" الذي راح يعرض الدجاج بــ 440 دينار، بعد أن كان الأخير لا يتجاوز 270 دج للكيلوغرام مطلع الشهر الجاري.

من جهتها، لم تسلم الديوك الرومية من حمى "المزايدات" التي قفزت بسعر الكيلوغرام إلى حدود 800 دينار، وصارت البيضة الواحدة تباع بـ 13 دينارا للوحدة، مما أفرز غضبا لدى البسطاء الذين اعتبروا في تصريحات لــ" النهار أون لاين"، أنّ هذه الزيادات غير مبررة، وطالبوا السلطات بفرض رقابة أكبر وتنظيم الأسواق.

من جهتهم، أرجع التجار في تصريحات لـ "النهار أون لاين"، الزيادات إلى غلق بعض المذابح في موسم العطل، كما أرجعوا ارتفاع أسعار الدجاج إلى تراجع العرض الناجم عن تخلي العديد من مربيي الدواجن عن نشاطهم.

وتفيد مراجع "النهار أون لاين" أنّ عددا كبيرا من المربين يملكون حظائر قديمة ولا تتوفر على المعايير المطلوبة، كما يواجه فرع تربية الدواجن الذي يشغّل 300 ألف شخص، محذور ارتفاع نسبة هلاك الطيور الداجنة وقدم الحظائر التي يبقى مردودها ضئيل، إذ تقل قدرة 85 بالمئة منها عن خمسة آلاف دجاجة.