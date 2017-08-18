حمس: "نخشى المال الوسخ في المحليات"

في تصريحات خاصة بـ "النهار أون لاين"، قال، عبد الرحمان سعيدي، عضو مجلس الشورى الوطني لحمس: "إنّ الدولة مطالبة بالمراقبة الصارمة لتمويل الحملات الإنتخابية المقبلة"، وتابع: "الجو السياسي في الجزائر أصبح يشبه السوق".

"سعيدي" ولدى حديثه عن تحضير فصيل "مناصرة" و"مقري" لاقتراع المجالس البلدية والولائية، قال إنّ أهم تحد للحركة على أهبة الاستحقاق الانتخابي المرتقب، هو "الحفاظ على الوحدة بين المناضلين"، مشيرا إلى "خطورة تأثير التفريق بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير المنحلّة على بعض المناضلين"، وأوعز: "انعكاس ذلك سلبا على نتائج حمس في موعد انتخابي تعوّل الحركة عليها كثيرا".

وفي هذا السياق، أكد المتحدث على أنّ حمس تعمل على تغطية أكثر من 70 بالمئة من البلديات خلال تنشيط الحملة الانتخابية المقتربة، وذلك لإعادة رفع نسبة النتائج التي كانت جد ضئيلة في محليات 2012، حيث بلغت 40 من المئة فقط.