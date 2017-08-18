بلعيد" يدعو إلى حوار وطني "صريح" و"صادق"

في كلمة ألقاها برسم افتتاح الطبعة الخامسة للجامعة الصيفية لحزبه تحت شعار "الحوكمة و التنمية المستدامة... رهانات المستقبل"، أوضح، بلعيد، أنّ حزبه يناضل لجعل "الحوار الصريح والصادق ودون أفكار مسبقة عنوانا للعمل السياسي وسبيلا حضاريا للتعامل بين كل الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية"، داعيا "السلطة والمعارضة لجعل التشاور وسيلة للتعامل في الحياة السياسية للبلد".

وأشار، بلعيد، في السياق ذاته، إلى أنّ شعار الجامعة الصيفية لم يأت "اعتباطيا بل كان في صلب الحدث السياسي والإقتصادي في البلد"، مؤكدا أنه في إطار حرص جبهة المستقبل على إيجاد حلول واقعية للخروج من الأزمة، والمشاركة في ترقية الاقتصاد، فإنّ الجبهة تضع ضمن أولويات عملها، تثمين العنصر البشري وبناء مؤسسات دولة على أساس قيم ديمقراطية وحقوق الانسان عبر اعتماد الديمقراطية التشاركية.