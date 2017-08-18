بوتفليقة يدعو لتعبئة دولية صارمة ضدّ الإرهاب

في برقية تعزية بعث بها إلى رئيس الحكومة الاسبانية "ماريانو راخوي"، أكّد بوتفليقة "تضامن الجزائر مع مملكة اسبانيا الصديقة ضدّ الإرهاب الهمجي الذي لا يستثني أية أمة ولا أية جالية في العالم".

وشدّد الرئيس: "تجدّد الجزائر نداءها من أجل تعبئة صارمة للمجموعة الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة في سبيل استئصال الإرهاب وتعزيز الحوار بين الشعوب والحضارات".

وندّد، بوتفليقة، بالاعتداء الإرهابي الذي وقع أمس الخميس ببرشلونة وخلّف 114 ضحية، من بينهم 3 جزائريين.

وجاء في برقية التعزية: "تلقيت باستنكار نبأ الاعتداء الإرهابي الفظيع الذي استهدف مدينة برشلونة وخلف خسائر في الأرواح البشرية وعشرات الجرحى من بينهم رعايا جزائريون".

وأضاف رئيس الجمهورية: "إنّ هذا العمل الجبان نكران لقدسية الحياة البشرية ومحاولة يائسة للمساس بالقيم الأساسية للحرية والتسامح".

وتابع قائلا: "وإذ أندد بأقسى العبارات لهذه الجريمة، أتقدم إليكم، دولة رئيس الحكومة والى شعبكم والى أسر الضحايا، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأصدق التعازي".