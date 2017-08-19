جمود يشعل "بني عمران" و"المير" في عطلة!

حسب تصريحات السكان لـ "النهار أون لاين"، فإنّهم إشتروا تلك الأراضي من بلدية بني عمران سنة 1992، وتمّ تسليمهم بلاغات للدفع والاستفادة من الأراضي، غير أنهم تفاجأوا بتغيير المخطط، وإضافة 10 ملاّك جدد للمساحة، بالرغم من أن هؤلاء لم يقوموا بتسديد مبالغ الإشتراك سنة 1992، بحسب قولهم.

وشدّد هؤلاء، على أنّ الأراضي التي استحوذ عليها الملاك الجدد هي في حقيقة الأمر ملكهم الخاص، كونهم كانوا من الأوائل الذين سددوا الأقساط المالية، وهم يملكون الفواتير وهي الوثائق التي يحوز "النهار أون لاين" على نسخ منها.

وناشد ملاّك الأراضي ببلدية بني عمران، والي بومرداس، بضرورة إرسال لجنة تحقيق من أجل ايجاد حل لمشكلتهم، وإصدار عقود ملكية خاصة بهم.

وفي اتصال هاتفي أجرته مندوبة "النهار أون لاين" مع رئيس بلدية بني عمران "محمد عفرة"، رفض هذا الأخير الخوض في القضية، بداعي أنه في "عطلته السنوية" (..)، رافضا الإدلاء بأي تصريح.