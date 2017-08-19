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بالفيديو- "يوسفي": "نريد اقتصادا قويا يكسر التبعية"

نشر يوم 2017/08/19 497 0 أمينة ج بالفيديو- "يوسفي": "نريد اقتصادا قويا يكسر التبعية"
أبرز وزير الصناعة والمناجم "يوسف يوسفي"، اليوم السبت، "مراهنته في الفترة القادمة على بعث اقتصاد قوي يكسر التبعية".

  برسم مراسم تسليم واستلام المهام بين الوزير السابق "محجوب بدّة" ونظيره العائد "يوسف يوسفي"، قال الأخير أنّ قطاع الصناعة والمناجم له أهمية بالغة، وهو الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد متنوع يساعد في الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات.

وتابع "يوسفي": "على القطاع أن يساهم تدريجيا في خلق ثروة وطنية، بالإضافة إلى خلق مناصب شغل"، مؤكدا أنّ الهدف الأساسي المراد الوصول إليه، سيتحقق بالتعاون مع كافة الفعاليات"، كما طلب من جميع الإطارات وعمال قطاع الصناعة مساعدته من أجل خلق اقتصاد قوي يساعد الجزائر على رسم أفق مغاير".

 

 

 

 

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