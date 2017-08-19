"نبو":"الأفافاس لن يتكتل في المحليات"

في تصريحات خاصة بـ "النهار أون لاين"، انتقد "نبو" تكتل الأحزاب بغرض زيادة عدد مقاعدها في المجالس البلدية والولائية بعد شهرين من الآن، مشيرا إلى أنّ "الأفافاس له مبادئ ولا يقبل بالتكتل، إلا إذا كان في إطار مبادئ وطنية واضحة".

واعتبر السكريتير الأول للافافاس أنّ "التكتل لا يستهوي الأفافاس، لأنه ليس قائما على أساس مبادئ واضحة"، مضيفا: "الأفافاس له مبادئ، ولا يرغب في مضاعفة عدد مقاعده عبر التكتلات".

وفي حديثه لـ "النهار أون لاين" حول الانتخابات المحلية، قال "نبو" إنّ الحزب المعارض الأقدم في البلاد، نصّب لجان الترشيحات على مستوى قواعده، وتعمل هذه اللجان حاليا على تحضير القوائم الانتخابية.

وفي هذا السياق، شدّد محدثنا على العمل الجواري والاحتكاك المباشر بالمواطنين، قصد إقناع الناخبين بجدوى برامج مرشحيه للاقتراع القادم.

تركيز على ولايات الوسط

وأشار، نبو، إلى أنّ حضور "الأفافاس" سيكون وطنيا، وأوعز: "سنركّز على الولايات الوسطى، فضلا عن المعاقل التقليدية التي تعتبر نقاط قوة الأفافاس على غرار بجاية، تيزي وزو، البويرة وغيرها.