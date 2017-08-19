بالفيديو والصور- "طمار": "لست وزير AADL"!

إثر مراسم تسليم و استلام المهام التي تمت مع سلفه "يوسف شرفة، أكد، طمار، أنه سيعيد الاعتبار للمدينة و الجانب الجمالي للعمران، قائلا: "أنا لست وزير عدل فقط، وإنما الوزارة هي وزارة السكن والعمران والمدينة".

وأشار الوزير الى تنظيم عدة ورشات لفتح مجال المناقشة مع إطارات الوزارة، بالاضافة إلى الفاعلين في القطاع على غرار المرقين العقاريين والمهندسين المعماريين.

من جهته، قدم، شرفة، شكره لرئيس الجمهورية على وضع الثقة في شخصه، مشيرا إلى أنه عمل طول فترة بقاءه على رأس الوزارة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية.