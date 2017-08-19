8 قتلى في حوادث مرور خلال يومين

حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية اليوم السبت، أفيد أنّ أثقل حصيلة سُجّلت على مستوى ولاية غليزان بهلاك شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح إثر اصطدام ثلاث سيارات من الوزن الخفيف على مستوى الطريق الوطني رقم 90 بالمكان المسمى "دومان" في "واد رهيو".

من جهة أخرى، سجلت مصالح الحماية المدنية، هلاك شخصين غرقا بالبحر بكل من بومرداس وبجاية، كما سجلت المصالح نفسها، 4 حالات وفاة غرقا بالمجمعات المائية لكل من تيبازة، سعيدة، سيدي بلعباس والمسيلة.

وفي سياق آخر، تدخل جهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية، من أجل إخماد 14 حريقا غابيا، بينها خمسة مست الأدغال، وسط تسجيل خسائر طالت 131 هكتار، فضلا عن احتراق 940 حزمة تبن، 762 شجرة مثمرة و37 نخلة.