"حجار" مُطالب بــ "حلّ" ديوان الخدمات الجامعية

في البيان الختامي للمخيم التكويني الـ28 ببومرداس، دعا الإتحاد المذكور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إلى ضرورة عقد ندوة وطنية لتحسين الخدمات الجامعية وظروف إقامة الطلاب الجامعيين، واعتبر أنّ "الوضعية الحالية غير كافية، ولم تنل رضا الطلبة"، بالنظر إلى الإمكانيات البشرية والمادية المعتبرة المسخّرة من طرف الدولة.

وانتهى اتحاد الطلبة الجزائريين إلى تثمين الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للشباب والطلبة، ومنحهم فرصة المساهمة في بناء الوطن، من خلال "تمكينهم من شغل مناصب عليا في الدولة".