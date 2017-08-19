أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الوطني

"حجار" مُطالب بــ "حلّ" ديوان الخدمات الجامعية

نشر يوم 2017/08/19 1166 0 ليلى عيد "حجار" مُطالب بــ "حلّ" ديوان الخدمات الجامعية
طالب الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، في بيان له اليوم السبت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، بحلّ الديوان الوطني للخدمات الجامعية بسبب ما سماه "عجزه عن توفير خدمات تروق لمستوى تطلعات الطلبة".

في البيان الختامي للمخيم التكويني الـ28 ببومرداس، دعا الإتحاد المذكور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إلى ضرورة عقد ندوة وطنية لتحسين الخدمات الجامعية وظروف إقامة الطلاب الجامعيين، واعتبر أنّ "الوضعية الحالية غير كافية، ولم تنل رضا الطلبة"، بالنظر إلى الإمكانيات البشرية والمادية المعتبرة المسخّرة من طرف الدولة.

وانتهى اتحاد الطلبة الجزائريين إلى تثمين الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للشباب والطلبة، ومنحهم فرصة المساهمة في بناء الوطن، من خلال "تمكينهم من شغل مناصب عليا في الدولة".

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا