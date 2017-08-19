"زيتوني" يدعو إلى كسب معركة الذاكرة

في كلمة ألقاها برسم افتتاح أشغال ملتقى وطني حول شخصية الراحل "مولود معمري" وإسهاماته في الثورة التحريرية، أوضح "زيتوني" أنّ جيل الثورة من المجاهدين والشهداء قد "عاهدوا ووفوا، وما على الخلف من جيل اليوم إلا أن يثبت جدارته بحفظ الأمانة، وصيانة الوديعة التي خلّفها السلف، عن طريق التّرفع عن الدنايا ونبذ الإستكانة والخمول، وعليهم أن يتعهدوا الشعلة الوطنية بالرعاية، لتبقى منيرة، تقتبس منها الأجيال القادمة".

في السياق ذاته، أشار، زيتوني، إلى أنّ "معمري" حافظ على تلك الروح التي لازمته في كل مراحل حياته، مدافعا عن أفكاره وقناعاته، متمسكا بوطنيته الصادقة وحبه للجزائر، من خلال إصداراته التي أغنى بها مشهد الثقافة التي تنهل منها ومن معانيها الأجيال الصاعدة.