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بالصور- جنون الأضاحي: 5 آلاف دينار زيادة أسبوعيا!

نشر يوم 2017/08/19 74 0 أمينة داودي بالصور- جنون الأضاحي: 5 آلاف دينار زيادة أسبوعيا!
إرتفعت أسعار الأضاحي قبل أسبوعين عن حلول عيد الأضحى المبارك، بسبب تأكد الباعة من إستعداد المواطنين لشراء أضاحي بأي ثمن في سبيل إحياء سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، واللافت أنّ سعر الأضاحي زاد بـ 5 آلاف دينار مقارنة بالأسبوع الفارط.

في جولة ميدانية لمندوبة "النهار أون لاين"، اليوم السبت، عبر أسواق المواشي بالعاصمة، لاحظنا إنتشارا واسعا ورهيبا لباعة الفوضى على حواف الطرق السريعة، ضاربين بذلك تعليمات وزارة الفلاحة بضرورة البيع عبر النقاط المخصصة لبيع الماشية، والتي تم فتحها الأسبوع الفارط.

وأكد الباعة لـ "النهار أون لاين"، أنّ سعر الأضاحي ارتفع بشكل محسوس مقارنة بالأسبوع الفارط، بسبب غلاء الأعلاف والإقبال الكبير للمواطنين على اقتناء أضاحي العيد خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك.

وأضاف متحدثون لـ "النهار أون لاين"، أنّ أسعار الأضاحي ارتفعت بـ 20 من المئة مقارنة بأسعارها السنة الفارطة، أين كان سعر الخروف يتراوح بين 30 و40 ألف دينار، في حين إرتفع هذه السنة إلى 45 ألف دينار.

 

 

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