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إرجاء توزيع 6 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة إلى إشعار آخر

نشر يوم 2017/08/20 3020 0 أمينة داودي إرجاء توزيع 6 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة إلى إشعار آخر
أجّلت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم الأحد، توزيع آلاف السكنات بالعاصمة وتخص صيغ الترقوي المدعم LPA ، والترقوي العمومي LPP والبيع بالإيجارAADL إلى إشعار آخر، بعدما كانت العملية مبرمجة اليوم.

أفادت مندوبة "النهار أون لاين" نقلا عن محيط الوزير الجديد "عبد الوحيد طمار"، أنّ الأخير فضّل تأجيل عملية التوزيع إلى غاية "ضبط الأمور"، علما أنّه كان مقررا توزيع 6 آلاف وحدة بصيغ الترقوي المدعمLPA ، والترقوي العمومي LPP العمومي LPP والبيع بالإيجار AADL  في منطقتي أولاد فايت والمدينة الجديدة سيدي عبد الله غربي العاصمة، فضلا عن برج البحري وضاحية "عميروش" بالرغاية شرقي المدينة الأولى في البلاد.

ويقوم والي العاصمة "عبد القادر زوخ" رفقة وزير السكن والعمران والمدينة "عبد الوحيد طمار" صباح اليوم بجولة ميدانية تجوب العاصمة، وتشهد تدشين عدة مرافق جديدة.  

يُشار أنّه جرى الإعلان منذ 72 ساعة عن توزيع 20 ألف وحدة سكنية عبر 30 ولاية تزامنا مع ذكرى يوم المجاهد 20 أوت.

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