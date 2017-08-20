بوتفليقة لمحمد السادس: "نعمل على تقوية علاقات الجزائر مع الرباط"

في برقية تهنئة بعث بها إلى العاهل المغربي بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى المزدوجة لعيد ثورة الملك وعيد الشباب، قال رئيس الجمهورية: "أؤكد لكم عزمي الراسخ وحرصي البالغ على مواصلة العمل معكم لتقوية وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة والإحترام المتبادل التي تجمع بلدينا بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي طموحات شعبينا الشقيقين في النماء والرفاه في كنف الأمن والطمأنينة".

وأضاف قائلا: "في هذه الذكرى الغالية التي هي علامة متميزة في نضال الشعب المغربي ضد الاستعمار نستحضر بكل إجلال واعتزاز تضحيات أولئك الأبرار الذين سجّلوا بدمائهم الزكية وجهادهم البطولي، أروع الملاحم والمآثر".

وتابع: "إنها لمناسبة تنهل منها الأجيال الصاعدة لشعوبنا المغاربية معاني الكفاح المشترك والتضامن في سبيل الحرية والكرامة وتهتدي بها في مسيرة التنمية والبناء".