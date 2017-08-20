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حمس تنادي بتوافق سياسي واقتصادي جامع

نشر يوم 2017/08/20 1 0 فهيمة قندوز حمس تنادي بتوافق سياسي واقتصادي جامع
دعت حركة مجتمع السلم، اليوم الأحد، إلى تأسيس توافق سياسي واقتصادي وطني واسع وجامع، يكون هدفه حماية البلاد من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية.

في بيان حصل عليه "النهار أون لاين"، دعت حركة "عبد المجيد مناصرة"، شدّد الحزب "الإخواني" على أهمية تجسيد هذا التوافق لـ "معالجة وضعية مقلقة بصورة عاجلة"، مشيرة إلى ما سمته "حساسية الوضع الإجتماعي"، كما نبّهت إلى خطورة "انهيار القدرة الشرائية، وزيادة نسبة البطالة" مع اقتراب الدخول الإجتماعي.

واعتبر الحمسيون أنّ "الراهن الاجتماعي الحالي يمثّل خطرا على الإستقرار والسلم الوطنيين"، كما دعت إلى "توقيف برامج التأزيم والإستقطاب السياسي والمجتمعي، وتعميم حالة اليأس والإحباط وعدم الثقة في مخرجات النضال السياسي".

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