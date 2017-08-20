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تنسيقية المساعدين التربويين تتوعد بإضراب واسع

نشر يوم 2017/08/20 1931 0 فهيمة قندوز تنسيقية المساعدين التربويين تتوعد بإضراب واسع
هددت التنسيقية الوطنية للمساعديين التربويين، اليوم الأحد، بشنّ إضراب واسع في مستهلّ الدخول الدراسي المقبل.

في بيان للتنسيقية حصل عليه "النهار أون لاين"، برّرت وعيدها بما وصفتها "النتائج الكارثية التي عرفتها الامتحانات المهنية، في حق المترشحين من سلك المساعدين التربويين".

ودعت التنسيقية ذاتها وزارة التربية إلى استصدار قرار وزاري مشترك، عبر إجراء استثنائي يُمكّن رتب "الآيلين للزوال" من الترقية، من دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى "تجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف تربية"، و"عدم استغلال القوائم الاحتياطية، إلى حين التسوية النهائية لملفات المساعدين التربويين"، فضلا عن تبني "الأقدمية العامة كمعيار للمشاركة في الإمتحانات المهنية".

وأضافت التنسيقية أنّ الوزارة "أخلفت وعودها"، واعتبرت أنّها "تتلاعب بمصير الآلاف من المساعديين التربويين"، و"تنتهج سياسة الكيل بمكيالين عند تعاملها مع موظفي التربية"، كما ذهبت إلى أنّ ما تقدّم يجعل مصالح، بن غبريط، "وزارة للأساتذة وليس للتربية، وهذا من شأنه إحداث فتنة بين مكونات الأسرة التربوية، مما سيجعل الدخول المدرسي على فوهة بركان"، على حد تعبير محرري البيان.

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