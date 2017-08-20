توزيع أكثر من ألف مسكن اجتماعي وترقوي بخنشلة والشلف

في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أعلن مدير السكن، عمار غياط، عن توزيع 421 وحدة سكنية من صيغتي العمومي الإيجاري والترقوي المدعّم على المستفيدين بخنشلة، وأشار المتحدث ذاته إلى توزيع 3642 وحدة سكنية بخنشلة إلى حد الآن، من أصل 7036 مسكن يُتوقع تسليمها قبل نهاية العام الجاري.

وجرى التأكيد على أنّ كافة المعنيين بقرارات الاستفادة المسبقة من السكنات العمومية الإيجارية، سيتسلمون مفاتيح سكناتهم لاحقا، من خلال إلزام كل المشرفين على إنهاء أشغال إنجاز هذه السكنات، وتسليمها لأصحابها.

بالتزامن، وزّعت ولاية الشلف، اليوم، 700 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري على المستفيدين بكل من دائرتي "واد الفضة" و"أبو الحسن".

وكشف، لخضر بوشنيني، المدير الولائي لديوان الترقية والتسيير العقارية، عن قرب تسلم 400 وحدة سكنية جديدة ستوزّع خلال الأشهر القادمة.

وأشار، بلزرق بن رحمة، رئيس دائرة واد الفضة إلى تعويض 57 مستفيدا من سكنات ذات غرفة واحدة، بسكنات ذات ثلاث غرف، وهذا من مجموع 118 مستفيد تم إحصاؤهم، على أن يتم التكفل بالباقين خلال الحصص السكنية المقبلة.