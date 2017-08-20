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افتتاح تكوين بيداغوجي لـ 10 آلاف أستاذ ناجح

نشر يوم 2017/08/20 432 0 مريم.ع افتتاح تكوين بيداغوجي لـ 10 آلاف أستاذ ناجح
أكّد مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية، كمال حمادو، اليوم الأحد، أنّ أزيد من 10 آلاف أستاذ ناجح في المسابقة الأخيرة، معنيون بالمشاركة في التكوين البيداغوجي التحضيري على المستوى الوطني، تحسبا للدخول المدرسي القادم.

 لدى إعطائه إشارة انطلاق الدورة التكوينية بثانوية "عمر راسم" في العاصمة، والتي تخص 285 أستاذ موزعين على الطورين المتوسط والثانوي، أوضح حمادو، أنّ هذا الحرك التكويني يهدف إلى "تغطية كل المناصب وتأطير جميع الأفواج البيداغوجية على المستوى الوطني".

وبعدما أشار إلى أن هذه الدورة تمتد إلى غاية 31 أوت الجاري، أكد المسؤول ذاته استمرار التكوين التحضيري لنحو مائتي ساعة موزعة على مختلف مراحل السنة الدراسية، سيما في العطل.

وفي السياق نفسه، ذكّر حمادو بأنّ عملية استدعاء الأساتذة الاحتياطيين متواصلة بغية سد العجز المسجل في بعض المواد.           

للإشارة، فإن الدورة التكوينية التي تجرى بثانوية عمر راسم تشمل 285 أستاذ موزعين على الطورين الثاني والثالث.

 

 

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