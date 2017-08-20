إيقاف 5 أحمديين من عائلة واحدة في تلمسان!

حسب ما ذكرته خلية الاتصال التابعة لأمن تلمسان، أفيد بأنّ أمن دائرة "ندرومة" أوقف الأحمديين الخمسة من عائلة واحدة، وجاءت العملية بعد تلقي أمن تلمسان معلومات مفادها أنّ عائلة بقرية "العسة" تتبّع الطائفة الأحمدية.

وبعد تفتيش المنزل العائلي، تمّ توقيف 5 أشخاص من بينهم رب العائلة البالغ من العمر 75 سنة واثنين من أبنائه المقيمين بفرنسا (39 و41 سنة)، فضلا عن امرأتين تبلغان من العمر 41 و44 سنة.

وأسفرت التحريات الأولية، عن اعتراف الموقوفين الخمسة بانتمائهم إلى الطائفة الأحمدية بفرنسا، ونشاطهم داخل جمعية خيرية، بينما صرّح اثنان منهم بدخولهم التراب الوطني بغرض السياحة وزيارة الوالد، ونفيا قيامهما بأي نشاط دعوي بالجزائر لفائدة الطائفة الأحمدية، في حين يبقى تحقيق أمن "ندرومة" مفتوحا.