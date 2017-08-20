بالفيديو.. النهار تتكفل بعمرة النابغة خولة ووالدها

وجاء قرار ادارة النهار التكفل بكافة مصاريف العمرة، عقب الاقصاء الذي تعرضت له فخر الجزائر التلميذة، خولة بلاسكة، صاحبة المرتبة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا 2017، من رحلة النجباء، بسبب طلبها من السلطات "السماح لوالدها بمرافقتها ".

وكان والدها "سمير بلاسكة" قد صرح للنهار أون لاين" أنّ ابنته حُرمت من حقها في السفر، لأنّها ببساطة أرادت أن لا تتجاوز حكما شرعيا وهو السفر من دون مَحرم، مشيرا إلى أنّ العائلة لا تملك الأموال الكافية من أجل السفر رفقة خولة، غير أن السلطات رفضت ذلك، مؤكدا ان خولة ترغب في زيارة البقاع المقدسة وهي الرغبة التي تمكنت من تحقيقها لها النهار رفقة والديها.