بيع الأضاحي.. 638 نقطة لكسر الأسعار

جاء في بيان للوزارة أنّه "تمّ توسيع عملية البيع المباشر للأضاحي إلى كل ولايات الوطن، وعليه فقد تم إحصاء 638 نقطة بيع للأغنام على المستوى الوطني، لتمكين المواطن من شراء أضحية العيد مباشرة من المربي، وكسر الأسعار بعدما تراوحت بين 45 و70 ألف دينار في الأيام الأخيرة.

وسبق لمصالح بوعزقي، أن كشفت في العاشر من الشهر الجاري، عن تحديد 23 نقطة لبيع الأضاحي عبر 4 ولايات كبرى هي: الجزائر العاصمة، عنابة، قسنطينة ووهران، وسيكون افتتاح نقاط البيع بدءً من هذا السبت.

وفيما يخص ولاية الجزائر، تمّ تهيئة 06 مواقع للبيع في كل من الصنوبر البحري وباب الزوار وعين البنيان والحميز ورويبة وبئر توتة، مع إضافة 5 مواقع أخرى تم اختيارها في أربع ولايات مجاورة في كل من تيزي وزو، بومرداس، البليدة وتيبازة .

وفي ولاية قسنطينة، تتواجد مواقع البيع الخمسة، في كل من الخروب، وأولاد رحمون وبن زياد.

أما في وهران فتتواجد المواقع الأربعة المخصصة للولاية في كل من السانية والكرمة ومسرغين، وبخصوص ولاية عنابة، تتواجد المواقع الثلاث في البوني والحجار.

وتم تعزيز التغطية الصحية للمواشي في نقاط البيع و ضمان تزويد هذه النقاط التي تم اختيارها بالأغذية من طرف الديوان الوطني لأغذية الأنعام ONAB.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى توافر المواقع العملية على كل متطلبات التكفل بالأضاحي من (مياه، كهرباء، أمن)، كما تم تجنيد 890 بيطري، بمعدل يتراوح بين 20 و80 بيطريا في كل ولاية .