تفكيك عصابة مخدرات في تيبازة

حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، أفيد أنّ العصابة تتكون من 4 أشخاص ينحدرون من مدينة تيبازة، حيث وُجّهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار والإتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية و حمل أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات لمصلحة فرقة البحث والتدخل، تفيد بنشاط مشبوه لمجموعة من الشباب، على مستوى حي "وتد مرزوق"، بأعالي تيبازة، حيث أسفرت التحريات في ظرف وجيز من الإطاحة بالعصابة بعد تفعيل عامل الإستعلامات، وتم على إثر هذه القضية حجز 200 قرص مهلوس و210 ألف دينار، تمثل عائدات مبيعات تلك السموم، بالإضافة إلى سيارة سياحية كان عناصر العصابة يستخدمونها في تنقلاتهم، فضلا عن مجموعة من الأسلحة البيضاء وبخاخات مسيلة للدموع تستعمل للإعتداء على المواطنين.

وتمّ توقيف الموقوفين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث تم إيداع 3 منهم الحبس المؤقت، فيما لا يزال المتورط 4 في حالة فرار.