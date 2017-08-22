حي الأشغال العمومية بالدار البيضاء: "نفتقد الماء منذ 7 أشهر"!

في تصريحات خاصة بــ "النهار أون لاين"، أبرز "رفيق.ب" أحد سكان الحي المذكور التابع لبلدية الدار البيضاء شرقي العاصمة، معاناتهم جرّاء عدم وصول المياه الشروب إلى سكناتهم منذ قرابة 7 أشهر، الأمر أفرز تذمرهم، خاصة مع خصوصية فصل الصيف وفي ظلّ الإرتفاع المحسوس لدرجات الحرارة.

وقال محدثنا: "تم إيداع شكوى كتابية موقعة من طرف سكان المنطقة، وجرى رفعها إلى المديرية العامة لشركة الجزائرية للمياه في فيفري المنقضي، لكننا لم نتلق أي إستجابة إلى حد الآن". مضيفا: "بعد فترة من تقديم الشكوى، تواصلنا مع المديرية العامة لتجديد الشكوى، لكننا تفاجأنا بادعاء أحد مسؤوليها أنّ المشكل قد حلّ، في وقت رفضت إدارة الشركة استقبال المعنيين".