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حي الأشغال العمومية بالدار البيضاء: "نفتقد الماء منذ 7 أشهر"!

نشر يوم 2017/08/22 921 0 كريمة صدوقي حي الأشغال العمومية بالدار البيضاء: "نفتقد الماء منذ 7 أشهر"!
اشتكى سكان حي الشركة الوطنية للأشغال العمومية بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، من افتقادهم للماء للشهر السابع على التوالي !!!

في تصريحات خاصة بــ "النهار أون لاين"، أبرز "رفيق.ب" أحد سكان الحي المذكور التابع لبلدية الدار البيضاء شرقي العاصمة، معاناتهم جرّاء عدم وصول المياه الشروب إلى سكناتهم منذ قرابة 7 أشهر، الأمر أفرز تذمرهم، خاصة مع خصوصية فصل الصيف وفي ظلّ الإرتفاع المحسوس لدرجات الحرارة.

وقال محدثنا: "تم إيداع شكوى كتابية موقعة من طرف سكان المنطقة، وجرى رفعها إلى المديرية العامة لشركة الجزائرية للمياه في فيفري المنقضي، لكننا لم نتلق أي إستجابة إلى حد الآن". مضيفا: "بعد فترة من تقديم الشكوى، تواصلنا مع المديرية العامة لتجديد الشكوى، لكننا تفاجأنا بادعاء أحد مسؤوليها أنّ المشكل قد حلّ، في وقت رفضت إدارة الشركة استقبال المعنيين". 

 

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