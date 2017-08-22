زمالي: "إيقاف عقوبات المؤسسات المصغرة غير الناجحة"

في لقاء مع نشطاء الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب في قالمة، دعا زمالي إلى التقرب من كل مديري البنوك محليا لوقف جميع أشكال الحجز التي باشرتها.

وأضاف، زمالي، أنه سيتم التنسيق مركزيا مع وزارة المالية من أجل تدخلها أمام البنوك لوقف كل هذه الممارسات، مؤكدا أنّ الدولة ستواصل دعمها للمؤسسات المصغرة، مشيرا إلى أنه خيار لا رجعة فيه.

وأوضح زمالي، أنّ دائرته الوزارية ستحرص بشكل دقيق على متابعة مدى التطبيق الجيد لحق المؤسسات المصغرة في الحصول على مبدأ المناولة والاستفادة من حصة 20 من المائة المخصصة لها قانونا، مطمئنا الشباب بأنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل مراسلة الولاة والجماعات المحلية قصد احترام القانون في هذا الجانب.

وأبرز "زمالي" أنّ مصالحه أنشأت خلية خاصة تتكفل بالمتابعة اليومية لانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة، باعتبار الأخيرة نواة اقتصاد جزائري متنوع غير تابع للمحروقات، مشيرا في السياق ذاته إلى أنّه ما بين سنتي 2010 و2016، جرى تمويل 375 ألف مؤسسة مصغرة استهدفت توفير 800 ألف منصب شغل.

وطالب زمالي، أصحاب المؤسسات المصغرة بإنشاء شبكة لتبادل التجارب وفق مبدأ "رابح رابح"، وعقد اتفاقيات عمل وشراكة في مجال التسويق وتبادل الخبرات والتعاون.