مروّج الكركرية: "استوردت 12 لونا و99 قطعة من المغرب"!

تصريح لـ "النهار أون لاين"، قال رئيس مصلحة الأوقاف بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية مستغانم، إنّ المؤذن المتطوّع صاحب الفيديو المثير للجدل، إعترف بما قام به، وأكد أنّ تسجيل الفيديو تم بإحدى مساجد بالمملكة المغربية، التي زارها مؤخرا سجله خلال زيارته لها مؤخرا.

ونُقل على لسان موسى بلغيث، قوله إنّ "الطريقة الكركرية هي امتداد للطريقة العلوية الصوفية"، مؤكدا أنه "اقتنع بالطريقة وهو الآن ينتمي لها، كما أضاف أنّ الطريقة تختلف عن باقي الطرق، وتعتمد على المشي في التنقل ونشرها".

وعن طريقة اللباس، كشف بلغيث أنّ "اللباس فيه 12 لونا نسبة لعدد كلمات التوحيد "لا إله إلا الله"، كما تتواجد به 99 قطعة، كل واحدة منها تدل على إسم من أسماء الله الحسنى".

وتمكنت المديرية من حجز كتيبين صغيرين لدى المؤذن يتم الشرح فيهما الطريقة ومبادئها وتفسيرات خاصة، ألفها الشيخ الطريقة "محمد الكركري".

وحسب ذات المصدر، سيقوم المجلس العلمي التابع لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، برفع تقرير مفصل إلى وزارة محمد عيسى للفصل في القضية.