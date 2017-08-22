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نسيب يستنفر قواعده للوقاية من خطر الفيضانات

نشر يوم 2017/08/22 1115 0 النهار أون لاين نسيب يستنفر قواعده للوقاية من خطر الفيضانات
وجه وزير الموارد المائية، حسين نسيب، اليوم الثلاثاء، تعليمات عاجلة إلى المدراء الولائيين ومسؤولي الهياكل المكلفة بتسيير الخدمة العمومية للتطهيرعلى غرار الديوان الوطني للتطهير وشركات المياه والتطهير بالجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة بهدف اتخاذ اجراءات للوقاية والتدخل لمواجهة خطر الفيضانات تحسبا للأمطار الموسمية الأولى لنهاية فصل الصيفي.

وحسب بيان للوزارة فإن نسيب وجه تعليمات صارمة للقيام بصيانة وتنظيف شبكات التطهير والمنشآت الملحقة بها على غرار البالوعات ومجاري مياه الأمطار ومحطات تصريف المياه المستعملة، كما أمر بتوفير التجهيزات الكهربائية والميكانيكية المائية والميكانيكية الكهربائية لمحطات تصريف المياه المستعملة. وتوفير وسائل التدخل البشرية منها والمادية من آجل مواجهة احتمال وقوع فيضانات.

 

كما يتعين على المسؤولين المحلين تعزيز أوقات العمل وتحيين جرد النقاط السوداء وتحديد المواقع من أجل الاستعداد المسبق لفرق التدخل واعادة تفعيل فريق عمل الديوان الوطني للتطهير. 

الجدير بالذكر، أن نشرة جوية خاصة قد حذرت من أمطار طوفانية نهاية هذا الأسبوع سيما على المناطق الشمالية والداخلية للوطن.

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