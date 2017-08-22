نسيب يستنفر قواعده للوقاية من خطر الفيضانات

وحسب بيان للوزارة فإن نسيب وجه تعليمات صارمة للقيام بصيانة وتنظيف شبكات التطهير والمنشآت الملحقة بها على غرار البالوعات ومجاري مياه الأمطار ومحطات تصريف المياه المستعملة، كما أمر بتوفير التجهيزات الكهربائية والميكانيكية المائية والميكانيكية الكهربائية لمحطات تصريف المياه المستعملة. وتوفير وسائل التدخل البشرية منها والمادية من آجل مواجهة احتمال وقوع فيضانات.

كما يتعين على المسؤولين المحلين تعزيز أوقات العمل وتحيين جرد النقاط السوداء وتحديد المواقع من أجل الاستعداد المسبق لفرق التدخل واعادة تفعيل فريق عمل الديوان الوطني للتطهير.

الجدير بالذكر، أن نشرة جوية خاصة قد حذرت من أمطار طوفانية نهاية هذا الأسبوع سيما على المناطق الشمالية والداخلية للوطن.