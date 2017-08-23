وزارة الصحة والنقابات تلتزمان بحل مشاكل القطاع

وأكد بيان للوزارة عقب الاجتماعات التي عقدها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، مع ممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين والجامعيين الاستشفائيين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الخواص والمجلس الوطني لأخلاقيات الطب أن الطرفان اتفقا على "أن لا يدخرا أي جهد لأجل إيجاد حل سريع للمشاكل في إطار الحوار الجاد و الدائم و المسؤول".

وبهذه المناسبة أكد حزبلاوي أن "الحوار مع الشركاء الاجتماعيين يعد خيار الحكومة الاستراتيجي في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية".