البعثة الجزائرية تعاين المواقع بالمشاعرالمقدسة تحضيرا لوقفة عرفة

وفي هذا الصدد أكد زهير بوذراع، رئيس مكتب شؤون الجزائر بمكة المكرمة، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن إطارات من البعثة الجزائرية للحج عاينت المواقع المقدسة في كل من منى وعرفات، أين حددت مواقع مخيمات الحجاج الجزائريين.

وأضاف ذات المتحدث أنه سيتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق خريطة جيوفيزيائية "غوغل مابس Google Maps"، حيث سيكون باستطاعة كل حاج حامل لجهاز ذكي أن يحدد موقع خيمته والمكاتب الميدانية في المشاعر المقدسة بدقة، مشيرا إلى أنه تم كذلك تحديد موقع المطابخ بالمشاعر المقدسة وتقسيم المكاتب الميدانية على متعاملي الإعاشة كي تكون العملية ميسورة وسهلة عند إدخال وإخراج الوجبات الخاصة بالحجاج.

ويتم التحضيرلتوجه الحجاج الميامين إلى منى بدءا من اليوم الثامن من ذي الحجة، ووصل إلى مكة المكرمة إلى غاية أمس الثلاثاء، أكثر من 23 ألف حاجا جزائريا وينتظرأن يكون الحجاج متواجدون بمكة المكرمة يوم الأحد المقبل الموافق للخامس من ذي الحجة.