وزارة السكن تراجع أسعار سكنات "عدل" و"أل بي بي"

كشف وزير السكن والعمران، عبد الوحيد تمار، اليوم الأربعاء، عن مراجعة أسعار سكنات البيع بالايجار"عدل" والترقوي العمومي"أل بي بي".

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن وزارة السكن تدرس مراجعة سعر المتر المربع من الصيغ السكنية مع الأخذ في الحسبان مدى استخدام مواد البناء المحلية .

وقال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار خلال ندوة صحفية عقب حفل تسليم السكنات على المستفيدين بالعاصمة إن التقنيين يعملون حاليا على دراسة سعر انجاز المتر المربع الواحد من الصيغ السكنية في إطار ملف تقني دقيق.

وأكد تمار أن مسؤولو قطاع السكن يفكرون في استحداث آلية تمويل جديدة تخص مختلف الصيغ السكنية.