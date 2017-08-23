شاب يحرّض صديقته المراهقة على الهروب من المنزل ويهتكّ عرضها رفقة آخرين في البليدة

أمر قاضي التحقيق في محكمة البليدة، أمس، بإيداع شاب في العشرينيات من عمره، الحبس المؤقّت، فيما وضع شخصان آخران عمريهما 25 و27 سنة، تحت الرقابة القضائية، بتهمة إبعاد قاصر والتحريض على الفسق وفساد الأخلاق والفعل المخلّ بالحياء، بعد أن قاموا بالاعتداء جنسيا على فتاة قاصر، عقب تحريضها على الهروب من المنزل وتحويلها إلى مكان معزول في أطراف مدينة البليدة، لهتك عرضها عدّة مرّات. وحسبما كشفت عنه مصادر «النهار»، فإنّ حيثيات القضية بدأت بعدما تلقّت فرقة حماية الأحداث التابعة للشرطة القضائية بالمصلحة الولائية في البليدة، بلاغا تقدّم به والد الفتاة القاصر، البالغة من العمر 15 سنة، يفيد باختفاء ابنته من المنزل، منذ يومين، مضيفا أنّه سبق لها أن هربت في العديد من المرّات من المنزل. وعلى هذا الأساس، باشرت عناصر فرقة حماية الأحداث بإقليم الولاية تحرّياتها المكثّفة، والتي قادت للتوصل إلى موقع تواجد الفتاة القاصر، التي كانت برفقة صديقها في منزل مهجور بأطراف المدينة، حيث اتّضح أنّ هذا الأخير قام باستغلال ظروفها وهروبها المستمرّ من منزلها العائلي للقيام بهتك عرضها وممارسة الفعل المخلّ بالحياء عليها عدّة مرّات، حسبما أكّدته الضحية، وهو نفس ما اعترف به المتّهم. وبعد مواصلة التحرّيات، صرّحت الضحية بأنّ هناك شابان آخران استغلاّ تواجدها بالشارع، لاستدراجها وهتك عرضها من دون رضاها. ومن خلال المعلومات التي منحتها الضحية، تم التوصّل إلى المشتبه فيهما الاثنان، اللذان تم توقيفهما ومن ثمّ تحويل جميع الأطراف على النيابة العامة، التي أحالت، بدورها، أوراق القضية على قاضي التحقيق، ليتقرّر إيداع الفاعل الرئيسي الذي قام بهتك عرض الضحية الحبس المؤقّت، فيما وضع المتّهمان الآخران تحت الرقابة القضائية، مع استمرار التّحقيق لغاية الانتهاء منه وتحويلهم للمحاكمة.