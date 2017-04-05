كويكب خطير يهدد الأرض هذا الشهر

سيقترب كويكبا يبلغ قطره حوالي 1.4 كيلومتر، بشكل من المحتمل أن يكون خطيرا من الأرض، يوم 19 أفريل الجاري حسبما أفادت به إدارة الفضاء الأمريكية "سانا".

وكشف ذات المصدر،أن العلماء قدروا المسافة التي سيقترب بها الجرم السماوي من الأرض، بنحو 4.6 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.وحسب "ناسا"، فإن تلك المسافة هي الأقرب بين الأرض وكويكب بهذا الحجم في العقد الأخير، ومن المتوقع ألا يقترب كويكب مشابه بهذه المسافة من الأرض قبل 400 عام من الآن. وتم رصد الكويكب الذي يحمل اسم "2014 جي أو 25" لأول مرة في ماي 2014.