بالفيديو.. لبناني يعتدي على طفل سوري لاجئ وينشر الفيديو عبر مواقع التواصل

وأثار الفيديو بعدما نشره الجاني على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة خاصة وأن هذا الفعل لا يتماشى مع الأخلاق الإنسانية.

ويوضح الفيديو اللاإنساني، شخص لبناني انبهر بالضرب والشتم ضد لاجئ سوري لم يتجاوز سنه 14 عاما في أحد الشوارع، متوعدا بنشر المقطع المصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم ينتهي الأمر هنا بل راح الجاني إلى أبعد من ذلك حيث تحدى السلطات الأمنية في بلاده بالقول "أين هي الدولة اللبنانية".

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أنه تم إعتقال الذي قام بتصوير فيديو الاعتداء على الطفل والبحث جاري عن باقي المتورطين بهذا العمل الإجرامي بحق الطفولة.