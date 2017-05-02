حداد يعترف بعد صورة النهار المسربة.. نعم التقيت روراوة وهو صديقي

رد نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ورئيس نادي اتحاد العاصمة ربوح حداد، على نشر النهار أونلاين صورة مسربة له، تم التقاطها خلال لقاء جمعه برئيس الاتحادية السابق محمد روراوة.

واعترف حداد بأن الصورة المنشورة من طرف النهار أونلاين حقيقية، وبأنها جمعته برئيس الفاف السابق روراوة، موضحا أن اللقاء قد جرى بالفعل داخل محل تجاري للمدعو يحيى بارتيز بالعاصمة.

غير أن نائب رئيس الفاف شدد في حديثه على أن رئيس الفاف كان صديقه وسيبقى كذلك سواء بقي في منصبه أم لا، مضيفا "أنا مستواي عالي ورجل أعمال ولا أمشي مع الشخص الواقف فقط".

كما أوضح ربوح حداد أن الصداقة التي تربطه مع رئيس الفاف السابق روراوة لا تعني أنه على خلاف مع الرئيس الحالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، مأكدا أن العلاقة التي تربطهما مثالية.

وكان موقع النهار أولاين قد نشر صورة مسربة للقاء حداد مع روراوة، ويحي بارتيز أحد مقربي الرئيس السابق لاتحاد العاصمة السعيد عليق داخل احدى المطاعم، وهو ما أثار ضجة كبيرة لمتتابعي الرياضة في الجزائر، فيما طرح آخرون فرضية وجود خلافات داخل أعلى هيئة كروية بالجزائر بين حداد ورئيس الفاف الجديد زطشي.