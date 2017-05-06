بالفيديو..المازوني يطلق أغنية تدعو الجالية الجزائرية بفرنسا للتصويت على ماكرون

أطلق المطرب الجزائري، محمد مازوني، أغنية على موقع اليوتوب حث فيها الجالية الجزائرية في فرنسا على التصويت بقوة للتغيير، مشيرا إلى المرشح الديمقراطي، مانويل ماكرون، تحت شعار السلم، الرأفة والتسامح.

ومدح مازوني المعروف بأغانيه السياسية المساندة للمترشحين، في الانتخابات والمسؤولين السياسيين، في كلمات الأغنية التي أداها تطوعيا، الدولة الفرنسية، مؤكدا في خلال كلمات الأغنية التي قاربت مدتها 5 دقائق أنه فرنسي ولا تسأله من أي جاء المهم أنه مواطن صالح يحب فرنسا منذ ولادته، مذكرا أن هناك الكثير من النجوم من الجالية المقيمة شرفوا فرنسا.

مازوني بالغ في المدح حين قال أن الجالية الجزائرية بفرنسا من الجيل الثالث تحب فرنسا وتطالب بالاندماج مع ضرورة احترام الجميع سواء شباب أو شيوخ، مضيفا أن التغيير حان و الأمل قائم مع المرشح مانويل ماكرون مرشح الديمقراطيين.

ودعا الفرنسيين من كل الأصول للإنتخاب للتصويت، وقد سارع رواد موقع التواصل الاجتماعي إلى تداول الفيديو على نطاق واسع، وأطلقوا تعليقات ساخرة.