بالفيديو..إنقاذ طفل بأعجوبة ابتلعه مصعد هوائي بمحطّة مترو

أظهر الفيديو الّذي عرضته صحيفة "ميرور" البريطانيّة، سقوط الطّفل عندما كان يلهو في المصعد بمحطّة مترو في مدينة إسطنبول بتركيا.

وقالت الصّحيفة إنّه تمّ تصوير الصّبي البالغ من العمر 9 سنوات، وتم التعرّف عليه لاحقًا يلهو ويلعب على المصعد الكهربائي.

وكان المصعد الكهربائي الموجود في المحطّة يعمل بشكل جيّد قبل أن يتعطّل فجأة، وعقب ذلك اختفت رِجل الصبي فجأة، مما جعل خصره محاصرًا في السلم، بينما أسرعت والدته للتدخّل، حيث كان الطّفل يصرخ بحثًا عن المساعدة.

وأظهرت لقطات مثيرة في وقت لاحق رجال الإنقاذ، وهم يحاولون إنقاذ الصبي باستخدام منشار دائري لقطع السلم وتحريره بأقل ضرر ممكن. واستغرقت جهود الإنقاذ عدة ساعات، وأشارت الصحيفة إلى أن الصبي تعرض لإصابات بالغة في قدمه، ونقل على الفور إلى المستشفى.