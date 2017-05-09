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أب يشنق ابنته ويصوّرها ويرسل الفيديو لزوجته

نشر يوم 2017/05/09 4204 0 إيمان.ض أب يشنق ابنته ويصوّرها ويرسل الفيديو لزوجته
أقدمَ أبٌ في الصّين، على تعليق طفلته التي تبلغ من العمر "8 سنوات"، من عنقها بعد ضربها ضرباً مبرحاً، بعد قيامها بتمزيق أوراق طلاق والديها.

وتعمّد الأبُ الصينيّ من مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب  تصوير شريط فيديو قصير يُظهر طفلته وهي تتدلى من أعلى، ثم أرسل الفيديو إلى زوجته السّابقة، التي توجّهت على الفور إلى الشّرطة الّتي شاهدت الفيديو، وانتقلت مباشرة إلى المنزل وأنقذوا الطّفلة وجرى تحويلها للمستشفى.

وقد أجري للطّفلة الفحوصات اللاّزمة في المستشفى، وتتلقّى حاليا المتابعة النّفسية لمساعدتها على التّعافي من الصّدمة. ومن المتوقّع أن تُمنح الأمُ حضانةَ الطّفلة، في حين تستمرّ التّحقيقات مع والدها، ويرجّح أن توجه له تهمة إساءة معاملة الأطفال والسجن لأكثر من عام.

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