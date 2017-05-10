بالفيديو.. لحظة إنقاذ فتاة تم دفنها حية

وحسب ما أفادت به صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الفتاة الشابة، خوشبو خاتون وعمرها 19 عاما، كانت متوجهة إلى منزلها، قبل أن يعترض طريقها ثلاثة رجال، ويلقوا بها في حفرة عمقها 3 أمتار.

وكشف الفيديو الذي تم تداوله، الرجال وهم يحاولون إنقاذ الفتاة، وانتشالها من قبرها في قرية جوفيندبور في بيهار، شرقي الهند.

وبعد عملية البحث، اكتشف سكان القرية أن الشابة تم دفنها قبل ساعتين، وبعد انتشالها قالت كوشبو ألقوني في الحفرة، وحاولوا دفني حية .

بينما تقوم الشرطة في المنطقة بالبحث عن المشتبه فيهم، وهم أميت شاه، رجل أعمال محلي، بالإضافة إلى رجلين آخرين.