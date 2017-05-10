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بالفيديو.. لحظة إنقاذ فتاة تم دفنها حية

نشر يوم 2017/05/10 9072 0 م . فيصل بالفيديو.. لحظة إنقاذ فتاة تم دفنها حية
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة إخرج مراهقة هندية من القبر، وإنقاذها من الموت المحقق، بعد أن تم اختطافها ودفنها وهي حية .

وحسب ما أفادت به صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الفتاة الشابة، خوشبو خاتون وعمرها 19 عاما، كانت متوجهة إلى منزلها، قبل أن يعترض طريقها ثلاثة رجال، ويلقوا بها في حفرة عمقها 3 أمتار.

وكشف الفيديو الذي تم تداوله، الرجال وهم يحاولون إنقاذ الفتاة، وانتشالها من قبرها في قرية جوفيندبور في بيهار، شرقي الهند.

وبعد عملية البحث، اكتشف سكان القرية أن الشابة  تم دفنها قبل ساعتين، وبعد انتشالها قالت كوشبو ألقوني في الحفرة، وحاولوا دفني حية .

بينما تقوم  الشرطة في المنطقة بالبحث عن المشتبه فيهم، وهم أميت شاه، رجل أعمال محلي، بالإضافة إلى رجلين آخرين.

الفيديو

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