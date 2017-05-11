أم عمرها 37 عاما تنجب 10 ذكور على التّوالي

وأصبحت المرأة الّتي تبلغ من العمر 37 عاما، حديث الصّحافة البريطانيّة بعد أن حملت بطفلها العاشر، وأنجبت 10 ذكور بشكل متتالي.

ويُعتقد أنّ الأمّ البالغة من العمر 37 عاما، وزوجها ديفيد الذي يبلغ من العمر 42 عاما، هما أوّل زوجين في بريطانيا ينجبان 10 ذكور على التوالي.

وتستهلك الأسرة البريطانية نحو 84 عبوة حليب أسبوعيا، هذا وأنجبت، بريت، طفلا ذكرا كل عامين على مدى السنوات الـ 15 الماضية. في هذا السياق قالت الأم بأنّها لا تعتزم تشكيل فريق كرة قدم من أولادها، وذلك لأنّها تنوي إجراء عمليّة تعقيم بعد ولادة طفلها العاشر في وقت لاحق من هذا الشّهر.