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بالفيديو..النهار تحصد جائزة أفضل قناة جزائرية في مسابقة ExtraAwardsDZ

نشر يوم 2017/05/11 5079 0 rida benrachid بالفيديو..النهار تحصد جائزة أفضل قناة جزائرية في مسابقة ExtraAwardsDZ

 فازت النهار بلقب أحسن قناة جزائرية في مسابقة ExtraAwardsDZ   التي أعلنت مساء اليوم  الخميس عن نتائجها.

وقد تمكنت النهار من الفوز بجدارة واستحقاق لتكون الرقم رقم واحد بفضل المصوتين لها والذين فاق عددهم أزيد من 100 ألف صوت، أين تفوقت النهار على كل من قنوات الجزائرية، الشروق، الدزاير نيوز، كابي سي ، سميرة تي في ونوميديا نيوز.

وحصدت النهار مانسبته 41.9 بالمائة من مجموع المصوتين، في حين نالت قناة سميرة 31.3 بالمائة ، أما الشروق فقد حصلت على  نسبة 15.3 بالمائة وقناة الجزائرية 6.7 بالمائة.

الجدير بالذكر، انه تم الاعلان عن الفائزين في الفئات الأخرى من المسابقة وتخص كل من فئة أفضل ممثل وأفضل مغني ومغنية.

 

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