الرئيس المدير العام لمجمع فيون في زيارة إلى النهار

قام مساء اليوم السبت الرئيس المدير العام لمجمع فيون (فيمبلكوم سابقا)، جون ايف شارلييه، بزيارة إلى مجمع النهار، أين كان له لقاء مع المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني قبل أن يتم استضافته على المباشر في الحصاد ، حيث تطرق إلى سبب اختيار الجزائر لعقد المؤتمر السنوي لمجمع فيون، كما أبرز الخطوات التي سينتهجها المجمع لجعل شركة جازي الرقم واحد في سوق الاتصالات بالجزائر، مضيفا أن الشراكة مع شركة جازي ستجلب الكثير بالنسبة للاقتصاد الجزائري.

كما لم يفوت ضيف مجمع النهار الحديث عن المشروع الكبير في مجال الاتصالات بالجزائر، و كذا فرص العمل الكثيرة التي ستتمكن هذه الشراكة من خلقها في مجال الاتصالات.

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