بالفيديو.. عامل ينقذ فتاة ألقت بنفسها أمام القطار

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانيّة الفيديو الّذي يظهر فيه بعض الأفراد يقفون على منصّة انتظار القطار. ومع اقتراب القطار، تجاوزت الشّابة خط الأمان الأصفر واقتربت نحو حافة المنصّة. وسار على الفور عامل سكة الحديد البالغ من العمر 54 عامًا إلى الأمام وأمسك بذراع المرأة مانعاً إياها من الإنتحار.

وسقط الإثنان على الأرض ولكنّهما تجاوزا مرحلة الخطر قبل ثوان معدودات من مرور القطار عند محطّة سكّة حديد في مقاطعة فوجيان شرق الصّين.وأصيب العامل في رأسه على الأرض عندما سقط، ولكنّه لم يصب هو أو الطالبة بجروح خطيرة.