بالفيديو.. الشرطة البريطانية تهين جزائريا في مطار لندن

ويكشف فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعي بعد أن قام مسافر جزائري كان هو ايضا على متن الطائرة، كيفية تعامل الشرطة البريطانية مع مواطن أثناء محاولتهم توقيفه، رغم مطالبة أحد أفراد الشرطة منه بتوقيف التصوير إلا أنه واصل لفضح هذا التدخل غير اللائق في حق المواطن.

وتوضح اللّقطات المصورة، قيام شرطيان بريطانيان كانا بالزي المدني بتوقيف مواطن كان جالسا في كرسي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بطريقة غير لائق، حيث كبلاه بالأصفاد ومنعوه من التحرك، رغم محاولة هذا الأخير إقناعهم مرار وتكرا بإطلاق سراحه إلا أنهم عزموا على توقيفه، وبدأ يصرخ ويناشد كل من حوله بمساعدته باللهجة الوطنية.

وفي الأخير تم توقف المواطن الجزائري وانزاله من على متن الطائرة دون ذكر الأسباب التي أدت إلى توقيفه.