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بالفيديو.. بوتين يتحوّل إلى عازف بيانو خلال انتظاره الرئيس الصّيني

نشر يوم 2017/05/15 3353 0 إيمان ض بالفيديو.. بوتين يتحوّل إلى عازف بيانو خلال انتظاره الرئيس الصّيني
عزف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاطع موسيقيّة على البيانو، خلال انتظارالرئيس الصّيني في بكين أمس.

وأظهرالرّئيس الروسي قدراته الفنيّة، حيث أنّه عزف على البيانو خلال انتظار الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين يوم أمس.

وعزف بوتين مقاطع من أغاني تعود للحقبة السوفياتية عن موسكو وسان بطرسبرغ.

وإنّها ليست المرّة الأولى الّتي يستعرض فيها بوتين مهارات العزف على البيانو حيث قام بذلك في عدّة مرّات.

ويعرف بوتين بأنّه رجل متعدّد المواهب، حيث أنّه يستعرض مواهبه من خلال ركوب الخيل في سيبيريا، و قيادة طائرات لمكافحة الحرائق وممارسة الغوص في أعماق بحيرة بايكال وفي البحر الأسود قبالة القرم.

 

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