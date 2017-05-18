بالفيديو..مذيعة تطلب الزواج من ضيفها على طريقة وفاء الكيلاني

الإعلامية الكويتية سازديل، تجرأت وطلبت الزواج من ضيفها الممثل الكويتي خالد أمين، خلال استضافته في حلقة خاصة تمحورت حول موضوع "عزوف الرجال عن الزواج"، فصرحت المذيعة أنها ستفعل ما فعلته وفاء الكيلاني مع تيم حسن، وصدمت ضيفها بسؤاله "هل تقبل الزواج مني"، ولكنها تفاجأت برد صادم من قبله، بأنه لن يفعل مثل تيم حسن ويقبل عرض الزواج على الفور، ليتدارك نفسه مؤكدا: "مش العيب فيكِ أنت شخصية محترمة وأخت عزيزة، ولكن مشروع الزواج مؤجل بالنسبة الي".

وقد تعجب الفنان الكويتي خالد أمين، من ظاهرة طلب المذيعات الزواج من ضيوفهن على الهواء.

وكانت الإعلامية وفاء الكيلاني، قد طلبت الزواج من الممثل السوري تيم حسن، منذ ثلاث سنوات، خلال نزوله ضيفا عليها ببرنامج "الحكم"، وأعلنوا زواجهم فعلا قبل أيام.