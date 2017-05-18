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فيديو صادم.. طفلة ذات أربع سنوات تدخّن الشّيشة وهذا ردّ فعلها بعد سحبها منها

نشر يوم 2017/05/18 4458 0 إيمان ضيف الله فيديو صادم.. طفلة ذات أربع سنوات تدخّن الشّيشة وهذا ردّ فعلها بعد سحبها منها
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو صادم ، لطفلة لم تبلغ الأربع سنوات على الأرجح وهي تدخّن الشيشة.

وتبدو الطّفلة وهي جالسة في المنزل، وتصرخ في وجه والدتها مطالبة بالشيشة، وبعدها تستجيب والدتها لأمر ابنتها الّتي تمسك بها فيما بعد كالكبار وتدخّنها من دون أيّ تردّد. وتغضب الطفلة عندما تسحب منها أمّها الشيشة، وتصرخ بقوّة لكي تعيدها لها. 

وأثار الفيديو انتقادات واستياء واسعين من طرف روّاد  مواقع التّواصل الإجتماعي، خاصّة وأنّها عادة تسبّب أضرارا صحيّة ونفسية على حدّ سواء للكبار فمابالك للأطفال. يشار إلى أنّه، لم يعرف المكان أو زمان  تصوير الفيديو. إلاّ أنّ لهجة الطفلة عربية. 

الفيديو

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