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شاهد رد فعل الرئيس الأمريكي وزوجته عندما شاهدا لوحة للحرم المكي

نشر يوم 2017/05/21 7885 0 عمر.ت شاهد رد فعل الرئيس الأمريكي وزوجته عندما شاهدا لوحة للحرم المكي
شهدت الزيارة التي قادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، إلى أحد المتافح الإسلامية بمدينة الرياض، والتي أشرف خصاص عليها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ردت فعل غريب من طرف ترامب وزوجته بعد مشاهدتهما لوحة للحرم المكي.

ويظهر مقطع مصور، نشرته وسائل إعلامية على نطاق واسع عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، عندما اغتنم الرئيس الأمريكي وزوجته والوفد المرافق له الفرصة خلال الزيارة التي يجريها إلى السعودية، للذهب رفقة الملك السعودي إلى متفحف اسلامي.

 وعند تفقده رفقة زوجته للمتحف اثارت لوحة للحرم المكي دهشتها حيث توقف لمدة وهما ينظرن اليه، حيث يبدو أنهما أعجب بها وطلب من مرشد المتحف بتقديم له مزيدا من التفاصيل بخصوص الحرم المكي.

وأثار هذا الموقف سلسلة من التساؤلات حول السر الذي ترك دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ينبهران بالوحة.

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