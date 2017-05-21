شاهد رد فعل الرئيس الأمريكي وزوجته عندما شاهدا لوحة للحرم المكي

ويظهر مقطع مصور، نشرته وسائل إعلامية على نطاق واسع عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، عندما اغتنم الرئيس الأمريكي وزوجته والوفد المرافق له الفرصة خلال الزيارة التي يجريها إلى السعودية، للذهب رفقة الملك السعودي إلى متفحف اسلامي.

وعند تفقده رفقة زوجته للمتحف اثارت لوحة للحرم المكي دهشتها حيث توقف لمدة وهما ينظرن اليه، حيث يبدو أنهما أعجب بها وطلب من مرشد المتحف بتقديم له مزيدا من التفاصيل بخصوص الحرم المكي.

وأثار هذا الموقف سلسلة من التساؤلات حول السر الذي ترك دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ينبهران بالوحة.