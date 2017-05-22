بالصور..دوقة كامبريدج تكسر القواعد الملكية في حفل زفاف شقيقتها

وانتشرت صور لدوقة كامبريدج، التي تألقت بفستان بلون مشمشي أنيق، وأكمام فضفاضة، وأكملت إطلالتها بقبعة رأس مزينة من الأعلى على شكل وردة جورية مماثلة للون الفستان، كما زينت أصابعها بخاتم ألماسي، وارتدت قرطين ألماسيين.

ولعبت "كيت" دور الوصيفة لشقيقتها الصغرى، حيث ظهرت وهي تعدل وضع فستان "بيبا"، قبل دخولها إلى ساحة الكنيسة لبدء مراسم الزواج الرسمية. كما لم تمنعها التقاليد الملكية من توبيخ طفليها اللذان أثارا ضجة في حفل زفاف خالتهما، فقامت بتأنيبهما لسيرهما فوق فستان زفاف العروس، كما حاولت كيت تهدئة طفليها اللذان بدت عليهما إذ بدت ملامح الغضب والملل.

وتزوجت "بيبا ميدلتون"، شقيقة الأميرة "كيت"، من المصرفي "جيمس ماثيوز"، فى حفل وصف بالأسطورى، وشهد حضور عددا من العائلة المالكة البريطانية، ومجموعة من النجوم والمشاهير على غرار الأميرين ويليام وهارى، نجمة هوليوود "ميغان ماركل" حبيبة الأمير هاري ونجم التنس السويسرى روجير فيدرير وغيرهم. كما سرق طفلي الدوقة، "شارلوت" و"جورج" صاحب الـ3 سنوات، الأنظار بجمالهما وقد ظهرا ممسكان طوق من الورد الأبيض على شكل قلب ، خلال دخولهما برفقتها إلى ممشى كنيسة القديس "مارك" في بيركشاير.