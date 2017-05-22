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إيفانكا ترامب تعلق على اطلاق اسمها على مولودة سعودية

نشر يوم 2017/05/22 12160 0 وفاء.ب إيفانكا ترامب تعلق على اطلاق اسمها على مولودة سعودية
كشفت ابنة الرئيس الأمريكي، ايفانكا ترامب، عن رغبتها في لقاء المولودة التي سميت على اسمها، من طرف مواطن سعودي، خلال تواجدها في زيارة إلى المملكة العربية السعودية برفقة والدها.

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن "إيفانكا" ترغب بإرسال رسالة لوالد الطفلة لشكره على التفاتته التي أسعدتها كثيرا. كما عبرت مستشارة ترامب، عن امتنانها للسعوديين، قائلة: "لطالما سمعت عن الترحيب والضيافة الشهيرة في الشرق الأوسط، لكنني رأيت ما يفوق الوصف، في هذه المملكة، خلال اليومين الماضيين".

وأعجب سالم العنزي، والد الطفلة، بردة فعل "ايفانكا"، وأبدى استعداده للسفر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء ابنة الرئيس إذا تعذر عليه مقابلتها خلال زيارتها للمملكة السعودية. مضيفا أنه يتمنى التقاط صورا لطفلته مع "ايفانكا"، وأنه لا يزال يطلق على ابنته هذا الاسم، رغم تغييره رسميا إلى "لمى".

وكان المواطن السعودي، سالم العنزي، قد أثار جدلا واسعا حول تسمية مولودته "ايفانكا"، تيمنا بابنة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، غير أن السلطات السعودية رفضت تسجيلها بهذا الاسم ما أجبره على استبداله بـ"لمى".

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