بالفيديو.. ميلانيا ترامب تحرج زوجها دونالد للمرّة الثانية..كيف كان ردّ فعله

جاء ذلك بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الزوجان، وهما يهبطان من أعلى سلم الطائرة فور وصولهما العاصمة الإيطالية روما، حيث مدّ ترامب يده ليمسك بيد ميلانيا، لكنها أبعدتها بسرعة لتعدل تسريحة شعرها، هرباً من الموقف بشكل أثار التساؤلات والشكوك حول طبيعة علاقتهما، ولكن ترامب تدارك الموقف بسرعة وحضن زوجته من أسفل ظهرها وكأن شيئاً لم يكن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعرّض لموقفٍ محرج، بسبب زوجته ميلانيا، خلال وصولهما إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وفي التفاصيل، فقد مدّ ترامب يده للإمساك بيد زوجته، خلال سيرهما على السجّادة الحمراء بعد خروجهما من الطائرة، إلّا أنّ ميلانيا أحرجته وأزاحت يده عنها، بعدما مدّها لفترة طويلة.

وانتشر الفيديو بشكلٍ كبير، واعتبر الناشطون أن العلاقة بين ترامب وميلانيا متوتّرة بعض الشّيء.