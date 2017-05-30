بالفيديو.. شبيه كريستيانو رونالدو يصنع الحدث في إيران

شبيه رونالدو يدعى "رضا علي رضا لو"، ويطلق عليه اسم "رضا كريس" في إشارة إلى كريستيانو، وهو من العاصمة طهران ويدرس التربية البدنية، وقال شبيه اللاعب البرتغالي في تصريحات صحفية مع وسائل إعلام بلاده، أنه يشبه كثيرا رونالدو ولكنه أقصر منه طولا، مؤكدا أنه يملك حوالي 30 ألف مشجع في طهران فقط.

وبدأت شهرة "رضا كريس" في إيران، منذ حوالي عشرة أشهر عندما التقط مقدم النشرة الرياضية والمعلق في القناة الثالثة الإيرانية صورة لشبيه رونالدو في الميترو، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقدمه في النشرة الرياضية، ولايفوت الإيرانيون الفرصة لإلتقاط الصور مع شبيه صاحب الكرة الذهبية، على غرار ما حدث خلال الانتخابات الإيرانية في 19 ماي الماضي، ويملك المعني مدير برنامج متخصص في الدعاية والإعلان، ومحام يهتم بإبرام العقود ومتابعة مشاكله مع الشركات الإعلانية.